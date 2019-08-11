محمد النني خارج قائمة آرسنال في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي

استبعد الأسباني أوناي ايمري مدرب آرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد الننيمن قائمة مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.
وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا على ملعب سان جيمس بارك.
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