اوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام نيوكاسل

أعلن الجهاز الفني لفريق آرسنال بقيادة الإسباني اوناي ايمري عن تشكيل الفريق الأساسي الذي يحل ضيفا علي نيوكاسل في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولي للدوري الإنجليزي الممتاز. ضيفا علي نيوكاسل في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولي للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل الجانرز علي النحو التالي : لينو، ميتلاند نيلز، شامبرز، سوكراتيس، مونريال، جندوزي، تشاكا، مختاريان، ويلوك، نيلسون، أوباميانج.

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