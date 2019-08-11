الصيد يعلن عن موعد تكريم المتفوقين دراسيًا

أعلن نادى الصيد عن تكريم متفوقى الثانوية العامة لعام 2019 من أبناء النادى صيد الدقى، صيد أكتوبر، صيد القطامية، صيد بورسعيد، بنسبة نجاح 94% علمى، 93% أدبى وتكريم متفوقى مرحلتى الإعدادية والابتدائية بنسبة 95%. متفوقى مرحلتى الإعدادية والابتدائية بنسبة 95%. وأعلنت إدارة النادي عن تقديم الأوراق الخاصة بصورة كارنيه النادى واستمارة النجاح لجميع المراحل وصورة بطاقة الترشيح للثانوية العامة. للثانوية العامة. والتفوق الرياضى"إن وجد" للثانوية العامة. وأكدت الدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة نادي الصيد بأن الأوراق المطلوبة تقدم لإدارة الندوات والحفلات بجوار قاعة الندوات بالمبنى الاجتماعى الجديد بصيد الدقى على أن يتم الإعلان عن حفل التكريم لاحقا.

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