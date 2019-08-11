اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون فريق أرسنال على موعد مع مواجهة قوية أمام فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك اليوم الأحد 11 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال مع فريق نيوكاسل يونايتد في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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ويرغب أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في المنافسة على لقب البريمرليج هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

بينما يريد نيوكاسل يونايتد في عدم المنافسة على الهبوط خلال هذا الموسم، ومحاولة الحصول على مركز يؤهله لخوض المباريات الأوروبية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.