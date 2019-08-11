اونلاين | رابط مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر koora live يلا شوت كورة لايف ماتش أرسنال "بث YouTube المباشر" YALLA أرسنال

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يستضيف ملعب سانت جيمس بارك لقاء قوى يجمع بين فريقي نيوكاسل يونايتد وأرسنال ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى الإنجليزى.

وسيقام اللقاء اليوم الأحد فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة عصراً بتوقيت السعودية وستذاع على قناة Bein Sport Hd 2.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجانرز كالأتي :

حراسة المرمى : لينو

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خط الدفاع : كولاسينياك، دافيد لويز، موستافي، مايتلاند

خط الوسط : توريرا، شاكا، سيبايوس

خط الهجوم : نيكولاس بيبي، أوباميانج، لاكازيت.

ويسعى أرسنال لتجقيق الفوز الأول خلال الموسم الحالى بعد الصفقات القوية التى أبرمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي وودانى سيبايوس لاعب ريال مدريد السابق ودافيد لويز لاعب تشيلسي السابق.