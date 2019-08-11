رياضة | مورينيو يرشح 4 فرق للفوز بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يرشح 4 فرق للفوز بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد 4 فرق للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وقال مورينيو أثناء تحليله لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي لشبكة سكاي سبورت : "عدد الفرق التي تستطيع تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم هم 4 فرق : ​مانشستر سيتي​ ​وتوتنهام​ ​وليفربول​ والفريق الثاني لمانشستر سيتي".



وعن عودته إلى ملعب المان يونايتد، اختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "ليس يوماً سهلاً لي، أنا احلل لقاء يجمع بين فريقين كبيرين دربتهما سابقاً وهذه المرة الأولى التي أعود بها إلى هذا الملعب الأسطوري لذلك هنالك صعوبة في الأمر".