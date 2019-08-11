رياضة | إيمري يشيد بنجم أرسنال الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يشيد بنجم أرسنال الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ​أوناي إيمري​ المدير الفني لآرسنال بنجم الفريق داني ​سيبايوس​ وشدد على أنه من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق.



وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس : "لدى سيبايوس عقلية قوية جدا، يوم الأحد الماضي عندما تلقى ركلة قوية على كاحله اعتقدت أن كاحله قد انكسر؛ لكن بعد يوم، كان يتدرب وقال أنه بخير ويرغب في التدريب. إنه يظهر لنا كل يوم طموحه الكبير. أعتقد أننا بحاجة إلى لاعبين مثله".



واختتم إيمري تصريحاته قائلاً : "نحن سعداء للغاية ونحن سعداء بما فعله النادي في سوق الانتقالات الصيفية المنصرم".