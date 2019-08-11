رياضة | فان دايك يدعم بديل "أليسون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يدعم بديل "أليسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عن ثقته في قدرات ​أدريان حارس مرمى الفريق وأكد أنه يمتلك​ القدرة على أن يكون بديل الحارس الأساسي أليسون بيكر الذي تعرّض للإصابة أمام نوريتش سيتي الجمعه الماضية في الدوري الإنجليزي.



وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت البريطانية : "اعتقد أن أدريان هو في مرحلة من مسيرته وعمره تمنحه القدرة على التأقلم بقوة وأن تكون الأمور سهلة عليه، لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي".



واختتم فان دايك تصريحاته عن إصابة أليسون قائلاً :" هو مهم جدًا لنا لكن ليس لدي أي فكرة عن مدى إصابته".