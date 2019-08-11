رياضة | القصة الكاملة.. حكاية موقف محمد صلاح الإنساني مع طفل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة.. حكاية موقف محمد صلاح الإنساني مع طفل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، تفاصيل موقف محمد صلاح الإنساني مع الطفل المشجع للريدز.

وذكرت الصحيفة، أن الطفل انتظر خارج الملعب من أجل تشجيع وتحيه لاعبي ليفربول، وكان صلاح يلوح له ولكن الطفل تحمس بشده عندما شاهد النجم المصري محمد صلاح خارجاً من الملعب.

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وقام الطفل الذي يدعى لويس فالور البالغ من العمر 11 عاماً بالركض نحو سيارة محمد صلاح من أجل مصافحته وبينما يتحرك اللاعب المصري بسيارته اصطدم الطفل أثناء ركضه بعمود إنارة وسقط على الأرض من أدى إلى اصابته.

وتابعت الصحيفة، أن صلاح استدار بسيارته وعاد للمكان الذي يسكن فيه الطفل للتأكد من سلامته والتقط صوره معه ومع شقيقه في موقف رائع من النجم المصري حيث لاقت تلك الصورة رواجاً كبيراً وأشاد الجميع بتصرف اللاعب.

وكان عدد من النشطاء تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري ” محمد صلاح” نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري مع طفل صغير يرتدي قميص النادي وتسيل الدماء من أنفه.