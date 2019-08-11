رياضة | نجم برشلونة : نأمل أن يعود إلينا نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة : نأمل أن يعود إلينا نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب​ ​كارليس إلينا نجم برشلونة​ عن أمله في عودة البرازيلي ​نيمار​ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق وتمنى عدم رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال إلينا في تصريحات لوسائل الإعلام : "سيؤلمنا إنضمام نيمار إلى عدونا الأبدي وخاصة بعد أن كان ضمن صفوف برشلونة. نأمل بأن يعود إلينا، نيمار لاعب رائع وهو احد أفضل اللاعبين في العالم".



واختتم إلينا تصريحاته قائلاً :" في حال عاد لبرشلونة فستكون صفقة رائعة وستكون طريقة ممتازة لإنهاء سوق الإنتقالات الصيفية، نيمار سيجعلنا كلنا أفضل".