رياضة | نجم برشلونة : نأمل أن يعود إلينا نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة : نأمل أن يعود إلينا نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب كارليس إلينا نجم برشلونة عن أمله في عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق وتمنى عدم رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال إلينا في تصريحات لوسائل الإعلام : "سيؤلمنا إنضمام نيمار إلى عدونا الأبدي وخاصة بعد أن كان ضمن صفوف برشلونة. نأمل بأن يعود إلينا، نيمار لاعب رائع وهو احد أفضل اللاعبين في العالم".
واختتم إلينا تصريحاته قائلاً :" في حال عاد لبرشلونة فستكون صفقة رائعة وستكون طريقة ممتازة لإنهاء سوق الإنتقالات الصيفية، نيمار سيجعلنا كلنا أفضل".