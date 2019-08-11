رياضة | موعد مباراة الأهلي واطلع بره الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي واطلع بره الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت قناة "أون سبورت" أن المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالأسكندرية ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السادسة .

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وذكرت تقارير صحفية، أن موعد المباراة هو الثامنة مساءا، بينما تناولت تقارير أخرى إقامة المباراة في السادسة مساءا.

وأعلنت قناة "أون سبورت" الحصول على حقوق بث المباراة واسندت مهمة التعليق إلى أيمن الكاشف فى الأستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف طه اسماعيل وأيمن يونس وعبد الظاهر السقا.

وكان الأهلي قد حدد موعد المباراة في تمام الساعة السابعة وقام بطباعة التذاكر لأسباب تتعلق بالبث بعد أن حصلت نفس القناة على حقوق بث مباراة الزمالك و ديكادها الصومالي والتى كان من المقرر أن تقام في العاشرة من مساء اليوم قبل أن تتأجل إلى الجمعة القادمة.