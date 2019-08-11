رياضة | مفاجأة مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد على شبكة الإنترنت بأن القائمة شهدت عودة الويلزي جاريث بيل بعد غيابه عن مباراتي الملكي في كأس أودي الودية التي أقيمت أوائل الشهر الجاري بالاضافة عن المباراة الودية التي جمعت الفريق مؤخرا بريد بول سالزبورج النمساوي.
وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مؤخرًا رغبته في رحيل بيل عن الفريق بعدما خرج من حساباته للموسم الجديد بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تعرض لها. وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم :
حراسة المرمى : نافاس وكورتوا وفويدياس
الدفاع: كارفاخال وميليتاو وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا
الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو
الهجوم: هازارد وبنزيما وبيل وفاسكيز ويوفيتش وفينيسيوس