رياضة | مفاجأة مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ​ريال مدريد الإسباني​ عن قائمته لمواجه ​روما الإيطالي​ وديا اليوم في آخر مبارياته التجهيزية استعدادا للموسم الجديد.



وأفاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد على شبكة الإنترنت بأن القائمة شهدت عودة الويلزي ​جاريث بيل​ بعد غيابه عن مباراتي الملكي في كأس أودي الودية التي أقيمت أوائل الشهر الجاري بالاضافة عن المباراة الودية التي جمعت الفريق مؤخرا بريد بول سالزبورج النمساوي​.



وأعلن الفرنسي ​زين الدين زيدان​ المدير الفني للفريق مؤخرًا رغبته في رحيل بيل عن الفريق بعدما خرج من حساباته للموسم الجديد بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تعرض لها. وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم :



حراسة المرمى : نافاس وكورتوا وفويدياس

الدفاع: كارفاخال وميليتاو وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا

الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو

الهجوم: هازارد وبنزيما وبيل وفاسكيز ويوفيتش وفينيسيوس