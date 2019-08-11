رياضة | الكشف عن سر صورة محمد صلاح الغامضة مع الكلاكيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر صورة محمد صلاح الغامضة مع الكلاكيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بالكشف عن سر الصورة الغامضة التي قام الدولي المصري محمد صلاح بنشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل "تويتر".

وقام "صلاح" بنشر صورة شخصية له، حاملا لوح الكلاكيت الذي يستخدم في تصوير الأفلام وبعض البرامج.

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وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن صلاح تم التقاط تلك الصورة له، خلال إجرائه حوارا في أحد البرامج التابعة للشبكة الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن صلاح قام بإجراء حوار جديد في برنامج "Connect the World" ويعني الاتصال مع العالم الذي يتم بثه على شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة الحلقة التي تم تسجيلها قريباً، وظهر على لوح الكلاكيت الذي يحمله محمد صلاح، بعض الحروف والأسماء التي تُشير إلى أن التصوير لصالح برنامج "Connect the World" حيث تم كتابة الحرف الأول من كل كلمة بعنوان البرنامج "C t W"، كما تم كتابة اسم مقدمة البرنامج على شاشة سي إن إن، وهي بيكي أندرسون.