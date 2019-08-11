رياضة | كفر الشيخ يتعاقد مع حارس تلا مقابل 40 ألف جنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفر الشيخ يتعاقد مع حارس تلا مقابل 40 ألف جنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ على توقيع وليد شعبان حارس مرمى فريق مركز شباب تلا، لدعم صفوفة استعداداً للموسم الجديد.

وقام اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي إلى مجلس إدارة تلا الذي بلغ 40 ألف جنية، مقابل الرحيل والحصول على الإستغناء الخاص بة.

وقام شعبان بالتوقيع لكفر الشيخ لمدة ثلاث مواسم، في حضور عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني، ورمضان ليلة وكيل اللاعبين.

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ويعد الحارس من مواليد 1992، وسبق له اللعب في المقاولون العرب، واتحاد بسيون، قبل الإنضمام لمركز شباب تلا مطلع الموسم الماضي.

ورحل عن صفوف تلا مؤخراً محمد كمال أمين عقب إنتهاء تعاقدة، كما رحل أسامة الليبي للنصر مقابل 80 ألف جنية.

وتعاقد كفر الشيخ مؤخراً مع محمود حربي حارس الترسانة، ووليد الحصري مهاجم دكرنس، بينما تقرر الإبقاء على 10 لاعبين من قوام الموسم الماضي وهم : عمرو مجدي ومحمد عبد الوهاب ومحمد فتحي وعلي عفيفي وأحمد سمير وأحمد إسماعيل "كفته" وكريم الكومي وأحمد العبادي وإبراهيم السامولي، وأحمد بسوني دكة.