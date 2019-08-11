رياضة | عاجل.. صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق من العودة للتدريب مرة أخرى.

وأكد المصدر أن فيريرا يفضل الابتعاد عن التدريب ولا يرغب في العودة مرة أخرى، بعد تجربته مع السد القطري، خاصة أنه تلقى عروض مغرية بعدها وبأضعاف ما كان يتقاضاه مع الزمالك لكنه رفض وقرر اعتزال التدريب بشكل نهائي.

ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.