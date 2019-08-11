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رياضة | شاهد.. محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

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وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي الإنجليزي، التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "كل عام والجميع بخير.. عيد أضحى سعيد علينا كلنا".

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ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد ناديه السابق الأربعاء المقبل بملعب "فودافون أرينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية في بطولة كأس السوبر الأوروبى.

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