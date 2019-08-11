رياضة | شاهد.. محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. محمد صلاح يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "كل عام والجميع بخير.. عيد أضحى سعيد علينا كلنا".

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ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد ناديه السابق تشيلسي الأربعاء المقبل بملعب "فودافون أرينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية في بطولة كأس السوبر الأوروبى.