رياضة | تقارير.. قلق في برشلونة بسبب صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. قلق في برشلونة بسبب صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن دخول ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جعل بارتوميو رئيس برشلونة يشعر بالقلق، حيث سيتفاوض شخصيًا مع باريس سان جيرمان عقب عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الجديد.

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وأكدت شبكة ARA العالمية أن بارتوميو متوتر جدا بسبب دخول ريال مدريد في الصراع على ضم نيمار وأنه قرر التفاوض شخصيا بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية لضم النجم البرازيلي الذي لن يخوض غدا أول مباراة مع فريقه في الدوري الفرنسي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ريال مدريد دخل بقوة في سباق ضم نيمار، حيث أعلن إستعداده لدفع 40 مليون يورو سنويًا كراتب للنجم البرازيلي.