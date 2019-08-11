اخبار الرياضه

رياضة | تقارير.. قلق في برشلونة بسبب صفقة نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. قلق في بسبب صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشفت وسائل إعلام عالمية أن دخول في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جعل بارتوميو رئيس برشلونة يشعر بالقلق، حيث سيتفاوض شخصيًا مع باريس سان جيرمان عقب عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الجديد.

 

Advertisements

وأكدت شبكة ARA العالمية أن بارتوميو متوتر جدا بسبب دخول ريال مدريد في الصراع على ضم نيمار وأنه قرر التفاوض شخصيا بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية لضم النجم البرازيلي الذي لن يخوض غدا أول مباراة مع فريقه في الدوري الفرنسي.

 

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ريال مدريد دخل بقوة في سباق ضم نيمار، حيث أعلن إستعداده لدفع 40 مليون يورو سنويًا كراتب للنجم البرازيلي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا