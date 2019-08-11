رياضة | قبل مواجهة ديكاداها الصومالي.. الزمالك "ضحية" الأعياد في الملاعب المصرية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة ديكاداها الصومالي.. الزمالك "ضحية" الأعياد في الملاعب المصرية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، علي أرضية ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 للبطولة القارية.

وتعرض الفارس الأبيض للكثير من الإخفاقات في "الأعياد" خلال السنوات الماضية، وتخشي الجماهير من تعثر جديد للفريق في العيد أمام بطل الصومال.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز إخفاقات الزمالك في "الأعياد":-

- 20 يناير 2005: خسر الزمالك أمام نظيره حرس الحدود 1/0 في الدوري الممتاز، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل هدف الفريق العسكري (عبد الحميد بسيوني)

- 30 ديسمبر 2006: خسر الزمالك أمام غريمه الأهلي 2-1 في الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وذلك في أول أيام عيد الأضحي المبارك.

- 19 ديسمبر 2007: واصل الزمالك هوايته المفضلة في "العكننة" علي جماهيره في الأعياد وخسر أمام بتروجيت بهدف دون مقابل لـ"أحمد شعبان" في الدوري الممتاز، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

- 8 ديسمبر 2008: خسر الزمالك أمام نظيره حرس الحدود بهدف "أحمد عبد الغني" في أول أيام عيد الأضحي.

Advertisements

- 22 سبتمبر 2009: خسر الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي بهدف "عمرو السولية" في الدوري الممتاز، وذلك تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- 25 نوفمبر 2009: تغلب غزل المحلة على نظيره الزمالك بهدف لـ "محمد العتراوي" في الدوري الممتاز، وذلك قبل يومين من وقفة عيد الأضحي المبارك.

- 29 نوفمبر 2009: خسر الزمالك أمام اتحاد الشرطة في الدوري الممتاز بنتيجة 2-0، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، سجل الأهداف "بوبا منساه وأحمد دويدار".

- 8 نوفمبر 2011: كرر اتحاد الشرطة فوزه علي الزمالك في الدوري الممتاز بنتيجة 2-1، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، سجل الأهداف "أحمد حسن وصلاح عاشور"، وجاء هدف الأبيض عبر "معروف يوسف".

- 19 أغسطس 2012: سقط الفريق الكروي بنادي الزمالك علي ملعبه ووسط جمهوره أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

- 21 يوليو 2015: خسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما "مؤمن زكريا" في الدوري الممتاز، وذلك خلال رابع ايام عيد الفطر المبارك.

- 27 سبتمبر 2015: تلقي فريق الزمالك خسارة مدوية أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بنتيجة 5/1 في المباراة التي جرت بينهما في مدينة "سوسة" التونسية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

- 25 يونيو :2017 خسر الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتزامن موعد المباراة مع أول أيام عيد الفطر المبارك.