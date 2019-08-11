رياضة | اليوم.. علي معلول يخوض مباراته رقم 100 مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. علي معلول يخوض مباراته رقم 100 مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي على موعد مع التاريخ، خلال مباراة اليوم أمام اطلع بره بطل جنوب السودان، في المباراة التي تقام بينهما اليوم في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتعد مباراة معلول اليوم المباراة رقم 100 بالفانلة الحمراء، فقد شارك معلول مع الأهلى حتى الآن فى 99 مباراة، بإجمالى 8801 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 27 وحصل على 9 إنذارات.

وقدم معلول موسم رائع مع الأهلي هذا الموسم، حيث توج كهداف للفريق في الدوري المصري، وكان من أبرز لاعبي القلعة الحمراء في هذا العام.