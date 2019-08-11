الامارات | وجهة جديدة قد ينتقل إليها ديبالا

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة جديدة قد ينتقل إليها ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض رسمي ليوفنتوس خلال الساعات المقبلة لضم ديبالا.

واستقر سان جيرمان على تقديم عرض تصل قيمته إلى 70 مليون يورو، وهي قيمة مالية لا تتماشى مع مطالب يوفنتوس، الذي سبق وحدد 100 مليون يورو لبيع ديبالا.

وارتبط ديبالا بشكل كبير بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على أثرها لوكاكو إلى يوفنتوس، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة اليونايتد بشأن البنود الشخصية.

وأدى ذلك إلى فشل الصفقة وانتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان، ليضطر يوفنتوس لإعلان تمسكه بديبالا.