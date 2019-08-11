شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. أرسنال 0-0 نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي أرسنال نظيره نيوكاسل في مستهل مشوارهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد. Advertisements يبدأ أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من.. بيرند لينو وميتلاند وتشامبرس وسوكراتيس وناتشو مونريال وماتيو جيوندوزي و جرانيت تشاكا وهنريك ميختاريان و جوي ويلوك وريس نيلسون وأوباميانج. فيما يبدأ نيوكاسل اللقاء بتشكيل يضم.. إيليوت وفابيان شاير ولاسيليس وداميت ومانكويلو وشيلفي وهايدين ولونستاف وريتشي ألميرون وجويلنتون. أبرز أحداث اللقاء

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