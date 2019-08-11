شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يختتم معسكر مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‫⁦‪@almateb1‬⁩

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى حفر الباطن بعد ختام المعسكر الخارجي الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر، الذي استمر لمدة 18 يوماً خاض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية.

وبدأ الفريق بمواجهة سيراميكا كليوباترا المصري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وفي الثانية واجه الباطن فريق القناة المصري وفاز بنتيجة 1-0 وفي الثالثة خسر من بيراميدز المصري بنتيجة 2-0 وفي المواجهة الرابعة قابل فريق العين السعودي الذي يقيم معسكر هو الآخر في الإسماعيلية وانتهت المباراة بفوز العين بنتيجة 3-1.

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وفي المواجهة الأخيرة قابل الباطن فريق السويس المصري وانتهت المباراة بنتيجة 3-3 ليختتم بذلك الفريق معسكره الإعدادي لانطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الذي سيقابل في أولى مواجهاته فريق الكوكب يوم 21 من الشهر الجاري بالخرج.

وفي السياق، منح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الباطن بقيادة الكابتن رضا جدي اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تعاود التدريبات يوم الثلاثاء القادم.

وعلى صعيد متصل، قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لمنظم معسكر الفريق الأول في الإسماعيلية الدكتور عمر الفقي، كما قدمت شكرها لمرافق البعثة محمد السعداوي على جهودهم التي بذلوها خلال معسكر الفريق، وقدمت إدارة النادي درعا تكريمية في ختام المعسكر سلمها المشرف العام على الفريق ورئيس البعثة الحميدي المطيري ومدير الفريق نايف عيسى لمحمد السعداوي.