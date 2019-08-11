شكرا لقرائتكم كيف هنأ مشاهير الكرة المسلمين بعيد الأضحى المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مشاهير الكرة المصرية على تهنئة الشعب المصرى بعيد الاضحى المبارك عبر حساباتهم الشخصية على موقع تويتر ، حيث كتب شريف إكرامى حارس الاهلى : "كل سنة وأنتم ناس أصيلة وطيبة وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم وعلى كل حبايبكم". وكتب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر : " كل عام والجميع بخير.. عيد أضحى سعيد علينا كلنا" وكتب محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزى : " كل عام والأمة الاسلاميه بخير عيد مبارك على الجميع يارب ان شاء الله" بينما كتب عمرو السولية لاعب الاهلى : "عيد سعيد عليكم كل عام وأنتم بخير" Advertisements فيما كتب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق : " كل عام و انتم بخير .. عيد اضحى مبارك اعاده الله علي الامة الاسلامية و العربية بالخير و السعادة و تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال" وكتب أحمد المحمدى قائد منتخب مصر ولاعب استون فيلا الانجليزى : "كل عام وأنتم بخير. عيد سعيد" وكتب محمد ناجى جدو مهاجم الاهلى السابق والجونة الحالى : " عيد أضحى مبارك ..كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة "

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