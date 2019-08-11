الأكل اختياري داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة اطلع بره...

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الحرية للاعبين بمواعيد معينة فيما يخص تناول وجبتي الفطار والغذاء اليوم الأحد قبل مواجهة أطلع بره السوداني، المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا.

جاء ذلك بسبب أداء اللاعبين لصلاة العيد فجر اليوم، الأمر الذي تسبب فى تأخرهم بالخلود للنوم، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين فى تمام الساعة الرابعة والنصف فيما سيكون التحرك لملعب برج العرب فى تمام الساعة الخامسة والربع.

موعد مباراة الاهلي واطلع بره

الأهلي يبدأ المشوار الأفريقي مُتسلّحاً أيضاً بالجمهور الذى سيحضر لقاء الليلة بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء عل موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع، كما يدخل الأهلي اللقاء مُنتشياً بفرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذى كان الأقرب للبطولة المحلية لكن الأهلي إنتفض في الأسابيع الأخيرة للمسابقة وتوّج باللقب وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية جيدة قبل الإنطلاقة الافريقية الليلة التى تتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.