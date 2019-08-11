شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين الجونة وكامبالا سيتي الأوغندي .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع مسؤلو نادي الجونة اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية اليوم، الأحد، والتي تتضمن الشراكة في رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيًا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين.

وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية.

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كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.