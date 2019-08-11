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شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين الجونة وكامبالا سيتي الأوغندي .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية.
كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.
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