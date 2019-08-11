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جنش يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك رسميا...

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جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، موعد عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى، بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا.
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وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس، خلال التدريبات الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

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وكشف الحارس الدولي لمقربين منه، أنه سيعود للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك، بعد خمسة أشهر وفقا لتاكيدات الطبيب المعالج له، بعد إجراء عملية جراحية خلال الفترة الماضية.
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وأوضح جنش أنه يؤدى تدريبات تأهيلية في الفترة الحالية باستمرار على أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أشهر.

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