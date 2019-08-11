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شكرا لقرائتكم جنش يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس، خلال التدريبات الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة.
وأوضح جنش أنه يؤدى تدريبات تأهيلية في الفترة الحالية باستمرار على أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أشهر.
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