شكرا لقرائتكم الأهلي السعودي يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، عرضا من نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ودخل نادي أهلي جدة فى مفاوضات مع أكثر من لاعب بصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تفاوض مع طارق حامد لاعب وسط الملعب والمدافع الهداف محمود علاء.

Advertisements

ويترقب عبد الله جمعة، عقد جلسة مع مسئولي الزمالك، لحسم إمكانية انتقاله لصفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي الحالي، وأبدي اللاعب ترحيبه بإتمام الصفقة حال موافقة النادي الأبيض.

كشفت مصادر مطلع أن إدارة أهلي جدة أبدت استعدادا لسداد 800 ألف دولار، نظير الحصول على خدمات عبد الله جمعة لمدة موسم على سبيل الإعارة حال موافقة نادي الزمالك على إتمام الصفقة.

وتضم قائمة الزمالك بالوقت الحالي، ثنائى فى الجبهة اليسري، هما عبد الله جمعة المتألق منذ الموسم الماضي، ومحمد عبد الشافي العائد للقلعة البيضاء بعد رحلة احتراف فى الدوري السعودي على مدار السنوات الأخيرة.