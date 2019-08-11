رامون دياز يقترب من تدريب الزمالك بـ 37 مليون جنيه سنويا

الموجز

إقترب مجلس إدارة نادى الزمالك، من الإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الجديد، لتولى المهمة رسميا بداية من الموسم الجديد، بعد دعوة مرتضي منصور لرموز النادى ومن بينهم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، للحضور للقلعة البيضاء من أجل إختيار المدير الفني الجديد للفريق، حيث أنه تم الاتفاق مع 6 مدربين كبار بينهم الثنائي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفنى الاسبق للفريق، والأرجنتيني رامون دياز من أجل اختيار أحدهم لتولى المهمة الفترة المقبلة.

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، ومعه شقيقه أحمد عضو المجلس السابق، اجتماعات مع العديد من المدربين الأجانب، خارج مصر وتم تسجيل جميع الجلسات، معهم وتم التواصل لاتفاق على جميع الأمور إلا أن الأرجنتينى رامون دياز يعد هو الأقرب لتولى المهمة.

وكشف مصدر عن أن المدرب الأرجنتينى رامون دياز إقترب من تدريب الزمالك ولكن ينقص فقط بعض التفاصيل لإتمام التعاقد، كما أن المبلغ الذى سيحصل عليه دياز خلال تدريبه للزمالك فى حال التعاقد وهو 2 مليون يورو مع إصطحاب 7 مساعدين له، بما يعادل 37 مليون جنيه مصرى.