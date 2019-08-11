موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في ختام الجولة الأولي من البريمرليج والتشكيل المتوقع للفريقين

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب نيوز في الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، في ختام الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أنطلقت أول أمس، ويسعى الفريقين بالفوز بالمباراة، وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشوار البطولة الكبرى.

تقام اليوم ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أهمها مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة مانشستر يونايتد*تشيلسي 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD2 أولد ترافولد

مانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد المباراة بهدف الفوز، لتكون دافع للشياطين الحمر لبداية قوية في الموسم الجديد، وتعويض الإخفاق الذي لازم الفريق الموسم الماضي، الذي أحتل فيه المركز السادس، وأبتعد عن المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: هاري ماجواير، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، أرون وان.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، سكوت تاكتوفياي، بول بوجبا.

خط الهجوم: لينجارد، مارسيال، ماركو راشفورد.

فريق تشيلسي

حصل فريق تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي العام الماضي على حساب أرسنال، ويأمل اليوم في الفوز على العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الانجليزي، ويسعى تشيلسي تحت قيادة نجمه السابق فرانك لامبارد، الذي تولى المسئولية الأسبوع الماضي للفوز و يلاقي تشيلسي ليفربول الأربعاء القادم في مباراة السوبر الأوروبي في تركيا.

التشكيل المتوقع لتشيلسي اليوم

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: زوما، ايمرسون، اندرياس، سيزار.

خط الوسط، كانتي، جورجينهو، ماسون مونت.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، بيدرو، ابراهام.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، للتعليق على قمة مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.