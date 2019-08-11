شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: أكاديمية نادي ألميريا ستضم مواهب من 5 دول عربية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، إتاحة مجال كبير للمواهب من 5 دول عربية للانضمام لأكاديمية الفريق.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في «فيسبوك» اليوم (الأحد): «بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية... سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق».
وأضاف: «سندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونو نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين... لمستقبل مشرق في كرة القدم».
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