شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: أكاديمية نادي ألميريا ستضم مواهب من 5 دول عربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، إتاحة مجال كبير للمواهب من 5 دول عربية للانضمام لأكاديمية الفريق.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في «فيسبوك» اليوم (الأحد): «بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية... سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق».

وأضاف: «سندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونو نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين... لمستقبل مشرق في كرة القدم».