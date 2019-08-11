اخبار الرياضه

لاسارتي يرفض مقترح مجلس الأهلي ويتمسك بهذا الثنائى...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم لاسارتي يرفض مقترح مجلس الأهلي ويتمسك بهذا الثنائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بالثنائى محمد يوسف المدرب العام وطارق سليمان مدرب الحراس فى منصبيهما خلال الموسم المقبل.

81ada36d6d.jpg

ورفض لاسارتى مقترح من إدارة النادى الأهلي، بإجراء تعديلات فى الجهاز الفنى المعاون حيث تمسك المدير الفنى بالثنائى وطلب عدم تغيير أى عنصر من عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

Advertisements

موعد مباراة الاهلي
 

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة اطلع بره اليوم فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب.

436f5921fe.jpg

ورفض لاسارتى اجراء تعديلات بداعى ان النادى مقبل على بطولة أفريقيا ويجب الحفاظ على استقرار الفريق طالما أن الوضع يسير وفق الأهداف التى تتحقق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يرفض مقترح مجلس الأهلي ويتمسك بهذا الثنائى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا