شكرا لقرائتكم لاسارتي يرفض مقترح مجلس الأهلي ويتمسك بهذا الثنائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بالثنائى محمد يوسف المدرب العام وطارق سليمان مدرب الحراس فى منصبيهما خلال الموسم المقبل.

ورفض لاسارتى مقترح من إدارة النادى الأهلي، بإجراء تعديلات فى الجهاز الفنى المعاون حيث تمسك المدير الفنى بالثنائى وطلب عدم تغيير أى عنصر من عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

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موعد مباراة الاهلي



ويستعد النادى الأهلى لمواجهة اطلع بره اليوم فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب.

ورفض لاسارتى اجراء تعديلات بداعى ان النادى مقبل على بطولة أفريقيا ويجب الحفاظ على استقرار الفريق طالما أن الوضع يسير وفق الأهداف التى تتحقق.