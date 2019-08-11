اخبار الرياضه

كواليس النجوم مع عيد الأضحى .. "ذبح ولمة وصلة رحم"...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم كواليس النجوم مع عيد الأضحى .. "ذبح ولمة وصلة رحم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادة ما تترك الأعياد أثرا في نفوس الأطفال والكبار خاصة في ظل طقوس دينيه يحملها عيد الأضحى المبارك تحديدا ،  وبالنسبة للاعبين الذين يرتبطون بمباريات مع أنديتهم في أيام العيد فدائما يكون لديهم حرص خلال تلك الفترة على قضاء معظم أوقاتهم في التدريب أو إذا سنحت الفرصة فسيكون قضاء الأجازة مع العائلة هو الخيار الأول

 

"الخليج 365" يستعرض ذكريات النجوم مع عيد الأضحى 

 

محمد إيهاب

 

قال محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال الحاصل على ذهبية أولمبياد ري ودى جانيرو 2016 بالبرازيل أنه يحرص فى عيد الأضحى على صلاة العيد و ذبح الأضحية و توزيعها  فى مسقط رأسه بالفيوم ، و زيارة أقاربه .

201707160946264626.jpg

 

لينا عرابى

 

أما لينا عرابى بطلة السلاح ، فقالت إنها تحرص دائما على قضاء اول يوم العيد فى مشاهدة ذبح الأضحية و من بعدها زيارة الأقارب .

 

002d16cdb7.jpg

 

أحمد صلاح

 

أما أحمد صلاح نجم منتخب الكرة الطائرة و النادى الأهلى ، فأكد أنه يحرص على قضاء يوم وقفة عرفات فى بيت والدته مع أسرته ، ثم يصطحب أولاده إلى صلاة العيد ، مشيرا على أنه يقود بذبح الأضحية فى ثان أيام العيد .

 

Advertisements

 

 

عبد الرحمن عرابى

 

بينما قال عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة أنه يحرص دائما فى عيد الأضحى على زيارة الأهل و الأقارب من أجل الحفاظ على  صلة الرحم فى الأيام الكريمة.

 

 

 

نهلة سامح

 

أما نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فقالت أنها تحرص دائما على قضاء العيد مع العائلة ، مشيرة إلى أن أكل الفتة فى عيد الأضحى مع الأسرة شيئا أساسيا .

 

5269cbef9e.jpg

 

شروق فؤاد

 

فيما قالت شروق فؤاد صانعة ألعاب فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى أن طقوسها فى عيد الأضحى دائما ما تقتصر على قضاؤه مع الأقارب و التواجد مع أسرتها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كواليس النجوم مع عيد الأضحى .. "ذبح ولمة وصلة رحم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا