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شكرا لقرائتكم كواليس النجوم مع عيد الأضحى .. "ذبح ولمة وصلة رحم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
"الخليج 365" يستعرض ذكريات النجوم مع عيد الأضحى
محمد إيهاب
قال محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال الحاصل على ذهبية أولمبياد ري ودى جانيرو 2016 بالبرازيل أنه يحرص فى عيد الأضحى على صلاة العيد و ذبح الأضحية و توزيعها فى مسقط رأسه بالفيوم ، و زيارة أقاربه .
لينا عرابى
أما لينا عرابى بطلة السلاح ، فقالت إنها تحرص دائما على قضاء اول يوم العيد فى مشاهدة ذبح الأضحية و من بعدها زيارة الأقارب .
أحمد صلاح
أما أحمد صلاح نجم منتخب الكرة الطائرة و النادى الأهلى ، فأكد أنه يحرص على قضاء يوم وقفة عرفات فى بيت والدته مع أسرته ، ثم يصطحب أولاده إلى صلاة العيد ، مشيرا على أنه يقود بذبح الأضحية فى ثان أيام العيد .
عبد الرحمن عرابى
بينما قال عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة أنه يحرص دائما فى عيد الأضحى على زيارة الأهل و الأقارب من أجل الحفاظ على صلة الرحم فى الأيام الكريمة.
نهلة سامح
أما نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فقالت أنها تحرص دائما على قضاء العيد مع العائلة ، مشيرة إلى أن أكل الفتة فى عيد الأضحى مع الأسرة شيئا أساسيا .
شروق فؤاد
فيما قالت شروق فؤاد صانعة ألعاب فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى أن طقوسها فى عيد الأضحى دائما ما تقتصر على قضاؤه مع الأقارب و التواجد مع أسرتها .
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