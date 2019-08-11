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شكرا لقرائتكم صلاح يهنيء الأمة الإسلامية بعيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد ناديه السابق تشيلسي الأربعاء المقبل بملعب "فودافون أرينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية في بطولة كأس السوبر الأوروبى.
وتوج ليفربول بطلاً لمسابقة دورى ابطال اوروبا، فيما حصل تشيلسى على بطولة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".
ويحل ليفربول ضيفاً على ساوثهامبتون يوم 17 أغسطس بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر بملعب "أنفيلد" يوم 24 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة.
ويلعب ليفربول مع بيرنلى يوم 31 أغسطس بملعب "تيرف مور"، معقل بيرنلى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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