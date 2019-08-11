مستند .. نادي تركي يضم لاعب شباب الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يستعد الأمير حسام، لاعب خط وسط فريق شباب النادي الأهلي، والمنتخب الأوليمبي، للسفر إلى تركيا خلال الأيام القليلة القادمة، للانضمام لنادي جوزنتيبي التركي الذى يلعب بدوري الدرجة الأولي هناك.



الأمير حسام لاعب شباب الأهلي

وأنهى لاعب خط فريق شباب الأهلي كافه الأوراق الخاصة بسفره إلى تركيا، للانضمام لصفوف نادي جوزنتيبى التركي.

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وتلقى الأمير حسام، عرضا رسميا من النادي التركي المذكور عن طريق وكيل أعماله، بعد مشاهدة مسئولي النادي مقاطع فيديو للاعب تضمنت مهارات وفنيات خاصة، ليتم الاستقرار على ضمه.



عرض الأمير حسام

وينشر الخليج 365، صورة ضوئية من العرض التركي المرسل للاعب النادي الأهلي بشكل رسمي.



الأمير حسام لاعب شباب الأهلي

ويعد الأمير حسام أحد المواهب المميزة داخل النادي الأهلي، ويشبهه البعض بقائد القلعة الحمراء الحالي، حسام عاشور، وتلقى اللاعب عدة عروض محلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه يفضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي فى أوروبا.