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شكرا لقرائتكم رقم قياسي جديد في انتظار علي معلول مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهل فريق الأهلي فى الثامنة مساء اليوم الأحد رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ، ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التهميدي للبطولة.
وسطر على معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.
وساهم على معلول فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، ولم يكتف بصدارة قائمة هدافى الفريق بثمانية أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب «ملك الأسيست» فى الأهلى بعدما نجح فى صناعة سبعة أهداف على مدار 26 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.
الأهلى حافظ على اللاعب حتى صيف عام 2022، بعد المستويات المتميزة التى يقدمها حالياً، وتألقه فى مركز الظهير الأيسر بالأهلى فى الموسم الماضى، بـأهدافه وتمريراته الحاسمة.
فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة، بإجمالى 16206 دقائق، وسجل 37 هدفاً وصنع 43، وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا .
ولعب على معلول فى مسيرته مع الساحرة المستديرة حتى الآن 287 لقاءً بإجمالى 25.007 دقيقة، وسجل 51 هدفاً وصنع 70 وتلقى 37 إنذاراً وكارت أحمر وحيداً .
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