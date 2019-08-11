شكرا لقرائتكم رقم قياسي جديد في انتظار علي معلول مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الليلة والتي تقام في الثامنة مساء على ملعب برج العرب في ضربة البداية الإفريقية للنادي الأهلي أمام بطل جنوب السودان " اطلع بره" ، باتت تمثل حدثاً خاصاً للنجم التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى لاسيما أنها المباراة رقم 100 بالفانلة الحمراء فلقد شارك علولو مع الأهلى حتى الآن فى 99 مباراة، بإجمالى 8801 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 27 وحصل على 9 إنذارات ، ومنذ ساعات قليلة أغلق مسئولو الأهلى ملف رحيل معلول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لأى من الأندية التى طلبت ضمه، وعلى رأسها الأهلى السعودي وأحد الأندية الإماراتية.

ويستهل فريق الأهلي فى الثامنة مساء اليوم الأحد رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ، ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التهميدي للبطولة.

وسطر على معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

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