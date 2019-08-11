شكرا لقرائتكم المقاولون ينتظر فاكس بتروجت لضم حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المقاولون العرب الرد من نظرائهم بنادى بتروجت على الفاكس التى تقدموا به للتعاقد مع حسام حسن مدافع الفريق البترولى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى .

وقد حددت إدارة المقاولون مبلغ 500 ألف جنيه نظير التعاقد مع حسام حسن ، فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة بتروجت تمسكها الكامل باللاعب .

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كانت إدارة بتروجت قد اعلنت تمسكها بباقى اللاعبين الموجودين فى قائمة الفريق بعد الهجرة الجماعية التى طالت نجوم الفريق عقب هبوط الفريق البترولى للقسم الثانى .