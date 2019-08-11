شكرا لقرائتكم المقاولون ينتظر فاكس بتروجت لضم حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد حددت إدارة المقاولون مبلغ 500 ألف جنيه نظير التعاقد مع حسام حسن ، فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة بتروجت تمسكها الكامل باللاعب .
كانت إدارة بتروجت قد اعلنت تمسكها بباقى اللاعبين الموجودين فى قائمة الفريق بعد الهجرة الجماعية التى طالت نجوم الفريق عقب هبوط الفريق البترولى للقسم الثانى .
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