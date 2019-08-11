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شكرا لقرائتكم الكل طمعان فى مارسيلو .. الإسماعيلي يزاحم الزمالك لخطف نجم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه فتح خطوط اتصال مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الأهلى تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن اللاعب رفض العرض بداعى انتظاره لعرض إماراتى للرحيل عن القلعة الحمراء لاسيما بعد أن فشلت مساعيه فى حجز مكان بالقائمة الأفريقية للأهلى
ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مع مكثفة مع أكثر من ظهير أيسر بالدوري المصرى تمهيداً للتعاقد مع لاعبان يجيدان اللعب فى هذا المركز فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إبعاد أحمد أيمن لاعب الفريق الصاعد الذى يشارك بمركز الظهير الأيسر لحل الأزمة لمركزه الأصلى كمدافع.
وتأتى رغبة الإسماعيلي فى ضم ظهير أيسر الأهلي، فى الوقت الذى فتح نادي الزمالك، خط مفاوضات مع اللاعب تحسبا لرحيله بالمجان عن القلعة البيضاء بسبب عدم قيده بقائمة الموسم الجديد.
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