شكرا لقرائتكم "مستر إكس" يراقب عمرو وردة فى اليونان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية يونانية، أن عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر ونادي باوك اليوناني يخضع لرقابة من أحد الأندية الأجنبية قبل إتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "metrosport" أن متحدث بإسم أحد الاندية الاجنبية يتواجد حالياً في مدينة "سالونيك" اليونانية بهدف جمع معلومات عن اللاعب عمرو وردة، مشيرة إلى أن تلك المعلومات تستهدف مسيرته داخل وخارج أرض الملعب.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الاجنبي الذي يسعى للتعاقد مع عمرو وردة الذي بات خارج حسابات نادي باوك في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن صحيفة "نوفا سبورت" ذكرت في وقت سابق أن عمرو وردة تلقى عرضاً قوبل بالرفض من جانب اللاعب للأنتقال إلى صفوف أنقرة التركي، حيث ينتظر لاعب منتخب مصر، وصول عرضا من الدوري اليوناني، أو من دوري أوروبي أفضل من الدوري التركي.

وينتهي سوق الانتقالات في اليونان يوم 31 أغسطس الجاري، بينما ينتهي في تركيا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.