شكرا لقرائتكم عنصر نسائي فى تشكيل لجنة الحكام الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد، على تواجد عنصر نسائى ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام المنتظر الإعلان عنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. كان اتحاد الكرة أعلن منذ ساعات قليلة، التشكيل الجديد للجانه المختلفة خلال الموسم الكروي الجديد. وجاء تشكيل لجان الجبلاية فى الموسم المقبل، كالتالى: Advertisements - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين. - لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل. - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبد الشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. - لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عنصر نسائي فى تشكيل لجنة الحكام الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.