شكرا لقرائتكم شباب الفراعنة يستبدل منتخب السودان بأندية الدوري فى وديات سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب، إقامة مباراتين وديتين مع فرق من الدوري المصري الممتاز خلال شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيشارك فى دورة كوسافا فى ديسمبر المقبل.
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