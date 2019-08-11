شكرا لقرائتكم شباب الفراعنة يستبدل منتخب السودان بأندية الدوري فى وديات سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب، إقامة مباراتين وديتين مع فرق من الدوري المصري الممتاز خلال شهر سبتمبر المقبل.

جاء قرار جهاز منتخب الشباب بعد اعتراض منتخب السودان عن عدم خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري الشهر المقبل، ليضطر الجهاز الفني للتفكير في فرق الدوري الممتاز.

يذكر أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيشارك فى دورة كوسافا فى ديسمبر المقبل.