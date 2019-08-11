شكرا لقرائتكم نجم الأهلي الأسبق: استمرار لاسارتي القرار الأفضل لمحمود الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمين عرابى لاعب النادى الأهلي الأسبق، أن بقاء الاوروجوانى مارتن لاسارتى فى قيادة القلعة الحمراء، فى الموسم الكروي الجديد هو القرار الأفضل لمحمود الخطيب رئيس النادي.

وشدد أمين عرابى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" على أن قرار استمرار لاسارتى مع الأهلي هام للغاية والأفضل لمحمود الخطيب في القلعة الحمراء، خاصة أن المدرب تولي المهمة فى منتصف الموسم ولم يكن له دور فى تعديل هيكل الفريق، ورغم ذلك حقق لقب الدوري المصري الممتاز وقاد الأحمر لنتائج إيجابية.

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ويرى أمين عرابي أن مباراة الاهلى واطلع بره الليلة فى الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة على الفريق الأحمر كما يتوقع البعض، لذا يجب التركيز والجديد، متوقعا مشاركة الصفقات الجديدة فى الشوط الأول من مباراة اليوم. أن يشرك لاسارتى الصفقات الجديدة فى الشوط الثانى وليس الأول".

ويتواجد 3 وجوه جديدة، من صفقات الميركاتو الصيفي فى قائمة النادي الأهلي، بافتتاح مشوار الفريق الأفريقي وهم محمد مجدي "أفشة"، محمود متولي، وأليو ديانج.