مهاجم الأهلي السابق يظهر فى معسكر الإسماعيلي الأربعاء المقبل...

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جدة - عمرو شويل استعداد للدخول في معسكر الدراويش، يظهر الثنائى محمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد فى تدريبات الاسماعيلى للمرة الاولى الاربعاء المقبل بمدينة 6 أكتوبر وحالت أجازة العيد التى حصل عليها الدراويش لمدة ثلاثة أيام من ظهور اللاعبان فى تدريبات الاسماعيلى . وينتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر فى الفترة من الأربعاء المقبل وحتى 24 من الشهر الجاري، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال. وتعاقد الدراويش مع محمد حمدى زكى لاعب الأهلي السابق، من صفوف سموحة بينما ضم إبراهيم أبو اليزيد من صفوف الداخلية Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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