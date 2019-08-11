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شكرا لقرائتكم ثنائي بتروجت "محبوسين في النادي" .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت هذه الخطوة من جانب ادارة بتروجت تجاه اللاعبين بالاتفاق مع محمد عودة المدير الفنى على استمرارهما فى الموسم المقبل مع بتروجت بالقسم الثانى مهما كانت الاغراءات المادية من الاندية الراغبة فى التعاقد معهما .
وقد عرض مسئولو المصرى البورسعيدى مبلغ ٣ مليون جنيه بالإضافة محمود القط لاعب وسط الفريق من أجل التعاقد مع احمد عبدالرسول إلا أن ادارة بتروجت ارجأت الرد كنوع من عقاب اللاعب الذى عاد مؤخرا للتدريبات .
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