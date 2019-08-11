حاوى الزمالك السابق يحتفل بعقد قرانه...

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جدة - عمرو شويل يحتفل حسن يوسف لاعب طلائع الجيش الحالي، والزمالك السابق، والملقب بالحاوى بحفل زفافه على نجلة حمادة أبو المجد كابتن الزمالك الأسبق ، وسط أصدقاؤه وعائلته مساء اليوم الأحد ، وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد . Advertisements



حسن يوسف لاعب طلائع الجيش يحتفل بحفل زفافه

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس منح لاعبى فريقه إجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 7 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل