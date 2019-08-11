ساسي يغيب عن الزمالك أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق سوف يغيب عن مواجهة ديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا.
ويلعب الزمالك يوم 16 أغسطس من ديكاداها الصومالي بملعب بترو سبورت في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "فرجاني ساسي سوف يغيب عن المباراة، رغم التأجيل الأخير".
وكان من المقرر أن تقام المباراة الأحد 11 من شهر أغسطس، لكن تم تأجيل المباراة ليوم 16 أغسطس.
واختتم المصدر تصريحاته قائلا "فرجاني ساسي لم ينضم بعد لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، لقد سبق وحصل على راحة سلبية وسوف يعود خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن فرجاني ساسي انهى مشواره مع منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 بالمشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث، ثم انضم لمباريات الزمالك في الدوري، وتقرر حصوله على راحة سلبية.
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