الخليج 365 يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي واطلع بره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يفتتح الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة تاريخية مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى المباراة الأولي التى تجمع الفريقين.

وبحسب مصدر بقناة "أون سبورت" فإن المباراة تقام في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالأسكندرية ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السادسة .

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن موعد المباراة الساعة الثامنة مساءاً فيما أكدت بعض التقارير الأخرى أن المباراة في السادسة.

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وأعلنت قناة "أون سبورت" الحصول على حقوق بث المباراة واسندت مهمة التعليق إلى أيمن الكاشف فى الأستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف طه اسماعيل وأيمن يونس وعبد الظاهر السقا.

وكان الأهلي قد حدد موعد المباراة في تمام الساعة السابعة وقام بطباعة التذاكر لأسباب تتعلق بالبث بعد أن حصلت نفس القناة على حقوق بث مباراة الزمالك و ديكادها الصومالي والتى كان من المقرر أن تقام في العاشرة من مساء اليوم قبل أن تتأجل إلى الجمعة القادمة.