محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يفتتح الأهلي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة تاريخية مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى المباراة الأولي التى تجمع الفريقين. وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالأسكندرية. وأعلنت قناة "أون سبورت" الحصول على حقوق بث المباراة واسندت مهمة التعليق إلى أيمن الكاشف فى الأستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف طه اسماعيل وأيمن يونس وعبد الظاهر السقا. تردد قناة On Sport Advertisements القمر الصناعي: نايلسات. تردد القناة: 10853 . معامل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع بره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.