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السفير يزور بعثة مصر بالمغرب استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

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حرص أشرف إبراهيم سفير مصر بدولة المغرب على زيارة مقر إقامة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية التي تقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري.
يتواجد في المغرب حاليا مقدمة بعثة مصر لتجهيز إقامة وتنقلات وملاعب تدريب البعثة وترتيب كافة الإجراءات قبل حضور جميع أفراد البعثة.
ويضم الوفد المتواجد حاليا في المغرب المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة.
تضم البعثة الإدارية كلا من حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبدالفتاح.
عقد السفير المصري أشرف إبراهيم جلسة مع المهندس الباسل عبدالله والعميد يحي دعبس للإطمئنان على نتيجة الإجتماعات التي عقدت وتوفير كافة الإمكانيات لبعثة مصر مؤكدا تواجده المستمر وأفراد السفارة المصرية في المغرب للمعاونة وتذليل كافة العقبات.
وقامت بعثة مصر بإهداء السفير المصري درع تذكاري للجنة الأولمبية المصرية.
كانت البعثة المصرية قد أنهت تسجيل البعثة وترتيب الإقامة وعمل الإجراءات منذ الوصول وخلال الأيام القادمة إنتظارا لحضور الأفواج في المواعيد المحددة وفقا للمنافسات التي تقام في أربعة مدن هي الرباط وكزابلانكا والجديدة وسلا.
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