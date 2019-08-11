بعثة منتخب التجديف تطير الي المغرب للمشاركة بدورة الالعاب الافريقية

طارت بعثة المنتخب الوطني للتجديف مساء أمس السبت الي المغرب للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتي 31 اغسطس الجاري . الفترة من 19 حتي 31 اغسطس الجاري . وتضم بعثة منتخب التجديف كل من : عبد الخالق البنا "فردي رجال"، محمد علاء قوطة "فردي خفيف الوزن رجال" ، احمد خالد عبد العال "فردي خفيف الوزن"، دارين محمود حجازي "فردي سيدات"، مريم محمود همام فردي "خفيف الوزن سيدات" .

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