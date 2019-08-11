سمير عثمان يضم عنصرًا نسائيًا للجنة الحكام

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، سيضم عنصرا نسائيا إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة. وقال المصدر إن عثمان سيعلن تشكيل اللجنة كاملا بعد عيد الأضحى المبارك. كان اتحاد الكرة أعلن التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى: - الأضحى المبارك. كان اتحاد الكرة أعلن التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى: - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين عامر حسين - لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل. Advertisements - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبدالشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. - لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان. - لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.

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